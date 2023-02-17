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Yunanistan Ligi’ndeki maçlarda saygı duruşu yapılacak
Yunanistan Ligi’nin 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda, dayanışma, insanlık, destek için Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.
Spor 17.02.2023, 16:59
Yunanistan Ligi’nin 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda, dayanışma, insanlık, destek için Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.
Yunanistan Süper Ligi’nin 23. haftasındaki tüm maçlarda, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler anısına müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.
Öte yandan Yunan ekipleri PAOK ile AEK arasında oynanacak derbide de elde edilecek gelirlerin bir kısmını deprem bölgesine gönderileceği duyurulmuştu.