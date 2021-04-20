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Yunan basınından Pelkas'a övgüler

Dimitris Pelkas, Başakşehir'de galibiyet golünü attı, Yunan medyası coştu. Yapılan haberlerde, Pelkas'ın performansıyla şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi sırtladığı belirtildi.

Spor 20.04.2021, 15:08
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Yunan basınından Pelkas'a övgüler

Fenerbahçe'de Pelkas, Trabzonspor deplasmanında beraberliği getiren golü attıktan sonra sessizliğe bürünmüştü.

Yunan futbolcu, son 7 karşılaşmada gol sevinci yaşayamamıştı. Pelkas, yine çok kritik bir maçta, çok kritik bir anda sahneye çıktı. Başakşehir karşısında müthiş bir golle galibiyeti getiren isim oldu.

27 yaşındaki oyuncunun ağları havalandırması, ülkesi Yunanistan'da da gündem oldu.

"FENERBAHÇE'Yİ SIRTLIYOR"

Yunan basınındaki haberlerde ve yorumlarda, "Pelkas, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında sırtlıyor. Performansıyla Yunanistan'ı da iyi bir şekilde temsil ediyor. Ayrıca hem saha içinde hem de saha dışındaki hareketleriyle Fenerbahçe taraftarlarının sevgisini kazandı." ifadeleri kullanıldı.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Dimitris Pelkas, ligde hem gol hem de asist anlamında takımına büyük katkı verdi.

Yunan oyuncu, 6 kez ağları havalandırdı ve bu alanda takımın en skorer ikinci ismi. 27 yaşındaki futbolcu ayrıca 8 golün hazırlayıcısı oldu ve asist anlamında da yine Fenerbahçe'nin en başarılı ikinci oyuncusu konumunda.

(Ensonhaber)

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