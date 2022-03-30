Yumruklu kavgada futbolculardan biri hastanelik oldu

Hatay’da Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselme maçında Samandağ Gençlerbirliği ile İskenderun Yıldızspor arasında oynanan maç sonrası futbolcular arasında yumruklu kavga çıktı.

Samandağ Gençlerbirliğ ile İskenderun Yıldızspor karşı karşıya geldi. Samandağ Stadyumu’nda oynanan maçta iki takım berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular ile sahaya inen bazı taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Polislerin engel olmak istediği olaylar sırasında futbolcular yumruklaştı. Yüzüne yumruk gelmesi sonucu yaralanan bir futbolcu ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.