Yüksel Yıldırım: “İstediğimiz futbolu 2 haftadır oynamaya başladık”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, aylardır istedikleri güzel futbolu son 2 maçta sergilediklerini belirterek, tünelin sonundaki şampiyonluk ışığının görülmeye başlandığını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, ligde oynadığı son 8 maçın 7’sini kazanıp 1’inde berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, maçlarını kazanmasına rağmen oynadığı futbol nedeniyle eleştiriliyordu. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım da istedikleri futbolun son 2 maçtır sergilendiğini vurgulayarak, şampiyonluk ışığını gördüklerini ifade etti.

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Artık kırmızı ile beyazın kenetlenme zamanı geldi. Bizim için her renk kırmızı-beyaz ve her yer Şehr-i Samsun olacak. Durmak yok, yola devam. Takım ve kulüp olarak doğru yoldayız. Aylardır istediğimiz futbolu nihayet son 2 haftadır oynamaya başladık. Artık büyük taraftarımızın yüzü gülüyor. Akhisar’da güzel bir zeminde verilen muhteşem mücadeleyi farklı bir skorla kazanarak taçlandırmanız bizler için çok değerli ve önemliydi. Şimdi bunun keyfini çıkarttıktan sonra Cumartesi günü oynayacağımız çok önemli bir maç olan İstanbulspor maçına hazırlanmalıyız. Takım olarak sizler her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyorsunuz. Artık Samsunspor takımı ve kulübü olarak tünelin sonundaki şampiyonluk ışığını sizler sayesinde görmeye başladık. Teşekkürler.”

Samsunspor, ligin 22. hafta mücadelesinde şampiyonluğun diğer adaylarından 40 puanlı İstanbulspor’a konuk olacak. Samsunspor’ın maç öncesinde 21 maçta 43 puanı bulunuyor.