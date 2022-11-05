Yüksekovalılar Galatasaray- Beşiktaş maçına kilitlendi

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçı tüm Türkiye’de olduğu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de büyük bir heyecanla izlendi.

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı Mauro Icardi’nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Yüksekova’da iki takımının taraftarları, nefeslerini tutarak maçı büyük heyecanla izledi. Mücadelenin ardından Yüksekova’da sarı-kırmızılı taraftarlar Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanarak galibiyetini kutladı. Galibiyeti kutlayan taraftarlar daha sonra sessiz bir şekilde dağıldılar. Çok sevindiklerini dile getiren Galatasaray taraftarı Hazar Aktı, "Bu mutluluğun tarifi olamaz. Galatasaray bu sefer bu maçı güzel bir şekilde aldı. En sonunda da şampiyonluk kupası bizde olacak. Tüm Galatasaraylılara hayırlı olsun" dedi.