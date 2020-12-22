Yukatel Denizlispor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 14. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. 4 futbolcu tedavileri sebebiyle listede yer almazken, Radoslaw Murawski cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 14.haftasında yeşil-siyahlı ekip deplasmanda karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Taktiksel çalışmaların yapıldığı son antrenmanın ardından özel uçak ile Erzurum yolculuğuna başlayan Denizlispor kafilesi, konaklayacakları otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Yukatel Denizlispor’un deplasman kafilesinde Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Abdülkadir Sünger, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Marvin Bakalorz, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Fede Varela, Mert Sarıkuş, Eren Kıryolcu, Angelo Sagal, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic yer alıyor.

Subotic ağrısından dolayı listede yer almıyor

Bugün gerçekleşen antrenman sonrası sol kasığında ağrı hisseden Neven Subotic ile tedavileri devam eden Costel Pantilimon, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek kafile listesinde yer almıyor. Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Radoslaw Murawski ise cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. BB Erzurumspor ile Yukatel Denizlispor arasında yarın saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Öte yandan, karşılaşma öncesi korona virüs PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı.