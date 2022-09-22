Yük treninin altında kalan amatör futbolcunun ismi Süper Amatör Lig’e verildi

Zonguldak’ta geçtiğimiz aylarda trenin altında kalarak hayatını kaybeden 35 yaşındaki amatör futbolcu Aytunç Topaloğlu’nun ismi Süper Amatör Lig’e verildi.

Zonguldak’ta geçtiğimiz aylarda 35 yaşındaki amatör futbolcu Aytunç Topaloğlu, Karabük’ten Zonguldak istikametine giden yük treninin altında kalarak hayatını kaybetti. Aytunç Topaloğlu’nun ölümünün ardından Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu vefa örneği gösterdi. Federasyon, yıllarca amatör sporda forma giyen Aytunç Topaloğlu’nun isminin Süper Amatör Lig’e verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na yazı yazdı ve TFF de bu isteğe onay verdi.

Süper Amatör Lig’de 2022-2023 sezonu, Aytunç Topaloğlu Süper Amatör Lig olarak oynanacak. Bu vefa örneği Topaloğlu’nun ailesi ve amatör spor camiasından da büyük takdir topladı.