Yük trenin çarptığı amatör futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak Kilimli İlçesi Türkali mevkiinde yolda yürürken yük trenin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 35 yaşındaki amatör futbolcu Aytunç Topaloğlu, formasını giydiği Kilimli Belediyespor formasıyla son yolculuğa uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Zonguldak Kilimli İlçesi Türkali mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre 35 yaşındaki amatör futbolcu Aytunç Topaloğlu, raylarda yürüdüğü sırada yük treni çarptı. Tren çarpması sonucunda Topaloğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Savcı incelemesinin ardından Aytunç Topaloğlu’nun cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Merhum Aytunç Topaloğlu için bugün Kilimli İlçesi Köprü başı camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Sabit Danış, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Ahmet Birdal, TFF Antrenör Eğitimcisi Muammer Birdal, antrenörler, futbolcular, sevenler ve ailesi katıldı.

Cenaze töreni öncesinde sevilen futbolcu Aytunç Topaloğlu’nun tabutunun üzerine formasını giydiği Kilimli Belediyespor forması koyuldu.

Topaloğlu, ikindi namazına müteakiben Köprü başı camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözler yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni sonrasında açıklama yapan, Kilimli Belediyespor Yöneticisi Münir Durugan, “Aytunç Topaloğlu bizimle beraber 8-10 yıldır Bal Liginde, Süper Amatör Liginde kaptanlığımızı yaptı. Dün akşam gidişi bizi de gidişi çok üzdü. Buna kendisini yakıştıramadık. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabırlar versin. Kaza işte. Biraz da üzüntüsü vardı herhalde yolda yürürken tren geliyor çokta korna çalmış bir şekilde kurtaramamışlar. İyi bir futbolcuydu. Kaptanlığımızı yaptı. Maçlara çıkarken motivasyonu sağlıyordu. İyi bir şekilde çocukları örgütlüyordu. Örnek bir futbolcuydu. Allah rahmet eylesin geride kalanların başı sağolsun”dedi.