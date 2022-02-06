Yücel İldiz: “3 puandan daha değerli bir galibiyetti”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Manisa FK maçının ardından, “3 puandan daha çok motive olmamız için birliktelik gerekliydi. 3 puandan daha değerli bir galibiyetti. Yeni bir mücadeleye başladık. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında evinde Manisa Fk’yı 1-0 mağlup eden BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Yücel İldiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. İldiz, birliktelik için önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek “Bizim adımıza zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Kazanarak başlamak istedik ekip olarak. Başlangıçta tutuktuk. Ama giderek açıldık. Golü bulduk. Penaltıyı atsak rahatlayacaktık. Sonuç olarak kazanmayı bildik. 3 puandan daha çok motive olmamız için birliktelik gerekliydi. 3 puandan daha değerli bir galibiyetti. Yeni bir mücadeleye başladık. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sezon sonu umarım kazanan biz oluruz” dedi.