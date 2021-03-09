Younes Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor

Takımın 10 numarası Younes Belhanda ile Galatasaray, yol ayrımına yaklaşıyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldızla Sarı-Kırmızılı yönetim bir süredir pazarlık halindeydi.

Galatasaray'ın yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerisini beğenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2.5 milyon Euro'luk talepte diretince, görüşmeler askıya alınmıştı. Belhanda'nın, son Sivasspor maçının ardından zemin konusunda yönetime eleştirilerde bulunması, bardağı taşıran son damla oldu.

Teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasından yana görüş bildirmesine rağmen, Belhanda'ya yeni bir teklif yapılmayacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun da bir süredir eski kulübü Nice ile görüşme halinde olduğu ve Galatasaray'la anlaşamaması halinde tercihini Fransa'dan yana kullanacağı belirtiliyor.

Diğer taraftan Sivasspor karşısında ortaya koyduğu performansla yine beklentilerin çok altında kalan Belhanda, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Sarı-Kırmızılı oyuncu, önümüzdeki hafta Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.