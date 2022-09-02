Yomra’nın Sultanları sezonu açtı

Bordo Mavi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Kulübü Başkanı Selahattin Baba, en büyük hayallerinin, Yomra’yı spor alanında dünyaya duyurmak istediklerini söyledi.

Bordo Mavi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2022-2023 sezonunun açılışı düzenlediği etkinlikle gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Selahattin Baba, Yomra’yı spor alanında dünyaya duyurmak istediklerini belirterek, "Kadın voleybolunda BAL Ligi’nde çıktığımız maçları set vermeden kazanarak şampiyonluk olarak 2. Lig’e yükseldik. Başarılarıyla adından söz ettiren teknik patronumuz Coşkun Karadeniz ve yönetici arkadaşlarımızla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim büyük bir hayalimiz var. Bu hayalimiz de Trabzon’a ve Yomra’ya Galatasaray, Fenerbahçe ve Vakıfbank gibi takımları getirerek ilçemiz Yomra’yı dünyaya tanıtacağız" dedi.

Genç bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirten Başkan Baba, "Trabzon’un en genç yönetim kurulu kadrosunu oluşturduk. Kısa sürede sporun içinde bulunan ve sporu seven insanları kulüple buluşturduk. Sportif ve sosyal anlamda güzel projelerimiz var. Gençlerin ve çocukların eğitimlerine katkı sağlayacak eğitim çalışmalarımız da olacak. Yönetim olarak da inancımız tam ve iddialıyız. Takımımıza maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Coşkun Karadeniz ise, "Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Kulüp geçen sene bana geldiği zaman niyetim yoktu. Dinlenmeyi düşünüyordum. Furkan Esentürk kardeşimizin yoğun ısrarı üzerine ‘kulübün ciddi bir yatırım yapacağını, hedeflerinin yüksek olduğunu’ söylediği zaman biz de bir voleybol sevdalısı olarak elimizi yeniden taşın altına sokma ihtiyacı hissettik. Çoğunluğu üniversiteden öğrencim olan voleybolcularımız ile birlikte birkaç transfer yaparak iyi bir takım yaptık. Geçen yılı şampiyon olarak tamamladığımız için son derece mutluyum. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum, herkesin emeğine sağlık. Bu sene kulübümüz, yönetim kurulumuz çok genç ve dinamik, başarıya aç insanlar. Ben gizli bir hedef koymaya çalışmıştım. Onlar benim koyduğum hedefin üstüne çıktılar. Şampiyonluk istiyorlar. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" diye konuştu