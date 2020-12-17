Yomra Cimnastik Spor Kompleksinde yapılan tırmanma duvarında şampiyonlar yetişiyor

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yomra Cimnastik Spor Kompleksi içinde yapılan Türkiye’nin kapalı alandaki en büyük tırmanma duvarında şampiyonlar yetişiyor.

Tesisi gezen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, bu branşta Trabzon’un söz sahibi olacağına inandığını söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’le birlikte burada antrenman yapan sporcularla sohbet eden Başar, “Son derece modern bir tesis var burada, tırmanma duvarı ise marka projelerlerden biri. Bu duvar ile dağcılık sporuna da ilginin artacağına inanıyorum” diye konuştu.

Müdür Öztürk ve İlçe Spor Müdürü Cengiz Aydoğru ile birlikte Yomra Kaymakamı Eyüp Özdemir’i ziyaret eden Başkan Ersan Başar, Kaymakamlığın spora verdiği destek ve sporcuların yanında olmasından dolayı Özdemir’e teşekkür etti. İlçede tırmanma duvarı başta olmak üzere, Yomra Cimnastik Spor Kompleksindeki antrenman salonlarında yapılan diğer bütün branşlara da ilginin sürekli artmasının sevindirici olduğunu söyleyen Kaymakam Özdemir, “Yakın gelecekte tırmanma branşının popüler sporlar arasında olacağına inanıyorum” dedi.

Tırmanma duvarının, kapalı alandaki en büyük tesis olması nedeniyle ‘Spor Şehri Trabzon’ imajını desteklediğinin altını çizen İl Müdürü Öztürk, “Biz de bu tesisi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi. Öztürk, şunları söyledi: ”Geçtiğimiz günlerde cimnastikçi İbrahim Çolak Avrupa Şampiyonu oldu. Bu sporcumuz, ‘benim bir hayalim var’ diyerek yıllarca birkaç saniyelik sunum için çalıştı, Dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. İbrahim, Trabzonlu cimnastikçilerle de görüştü, buradaki çocukların da artık bir hayali var, o da şampiyonluk. Biz de bu yolda hep destekçi olacağız” diye konuştu.