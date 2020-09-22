Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, ‘Zamana Karşı’ etabı sona erdi

Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı ve farklı illerden 106 sporcunu katıldığı Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda ‘Zamana Karşı’ etabı tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren yarışçılara ödülleri takdim edildi.

Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde başladı. Şampiyonanın ilk yarışında bisikletçiler, ‘Zamana Karşı’ etabında mücadele verdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan şampiyonaya, farklı illerden 106 sporcu katıldı. Sporcular, ‘Genç erkekler’ kategorisinde 13.5 kilometre, ‘Büyük erkekler’ kategorisinde ise 26.8 kilometre yolu en kısa sürede tamamlamak için ter döktü. Korona virüs tedbirleri kapsamında Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na katılan her takım 6 kişiyle start aldı. Gerçekleşen organizasyon son sporcunun varış çizgisine ulaşmasıyla tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren yarışçılara ise ödülleri takdim edildi. Bu kapsamda ‘Zamana Karşı’ etabında dereceye giren ‘Genç erkekler’ kategorisinde, Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü’nden Muhammet Çevik birinci, Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nden Ali İhsan Egin ikinci, İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor Kulübü’nden Kaan Soylu Özkalbim ise üçüncü oldu. ‘Büyük erkekler’ kategorisinde ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salcano Takımı’ndan Mustafa Sayar ilk sırada yer alırken; Spor Toto Bisiklet Takımı’ndan Oğuzhan Tiryaki ikinciliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salcano Takımı’ndan Emre Yavuz üçüncülüğün sahibi oldu. 23 yaş altı kategorisinde yapılan yarışlar sonucunda da Spor Toto Bisiklet Takımı’ndan Oğuzhan Tiryaki birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salcano Takımı’ndan Halil İbrahim Doğan ikinci, Giresun Lisesi İzcilik Dağcılık Spor Kulübü’nden Doğukan Arıkan ise üçüncülüğün sahibi oldu. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ise madalyalarını almaları için ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninden önce açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı İrfan Çelik, gerçekleşen ve gerçekleşecek olan yarışların Sakarya’da yapılacak Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın bir alt çalışması olduğunu söyledi.

Ödül töreni öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı İrfan Çelik, “Bugün birinci gün olarak saat karşı yarış yapmaktayız. Erkekler kategorisindeki yarışımız birazdan tamamlanacak. Bilindiği gibi Türkiye Şampiyonası yarın takımlar arası yarışma devam edecek. Bu yarışların en önemli özelliği 23-24 Ekim’de Sakarya’da yapılacak olan uluslararası Dünya Şampiyonasıyla ilgili yapacağımız yarışmanın bir nokta da alt çalışması olacak. Biz bu Dünya Şampiyonası yarışmasına çok önem vermekteyiz. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacağı için bu yarışma bir noktada Sakarya’mızın ve ülkemizin bisikletteki son durumunu dünyaya tanıtımı açısından çok önemsiyoruz. Bütün Sakarya halkıda bu yarışmaların hem Sakarya’mızın hem de ülkemizin bisiklet aracılığıyla dünyaya tanıtımında büyük rol alacaktır. Bu bakımdan bugünkü ve yarınki yarışmalarımızın çok büyük önemi var. Dolayısıyla hayırlı olsun diyoruz. Bilindiği gibi bu pandemi ortamında çok büyük tedbirler almaktayız. Sporcularımızı mümkün odluğunca saat karşı yarışmalarda da buna çok dikkat ettik. Olmazsa olmazımız korona olayına bütün sporcularla yöneticilere çok dikkat etmekteyiz ve tedbirlerimiz hep bu yönde. Hayırlısı olur kimseye bir şey olmadan buradan güzel ve sağlıklı bir şekilde ayrılmış oluruz” dedi.