Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 33. haftada karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda başlayacak Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken, İlker Takpak ve Onur Özütoprak yapacak.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR odasında Ali Şansalan olacak.

AVAR görevini ise Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

Ali Şansalan'ın bu sezon görev aldığı Fenerbahçe maçları:

Trabzonspor 1-2 Fenerbahçe: Dördüncü Hakem

Karagümrük 1-2 Fenerbahçe: VAR Hakemi

Fenerbahçe 0-2 Konyaspor: Hakem

Göztepe 2-3 Fenerbahçe: VAR Hakemi

Süper Lig'de bugün oynanacak diğer maçlarda VAR hakemleri şu şekilde;

Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: Sarper Barış Saka.

Gaziantep FK - Başakşehir: Serkan Tokat.

(Ajansspor)