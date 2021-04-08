Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Maç öncesi iki takım taraftarları da maçın VAR hakemi hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi ve AVAR hakemi kim oldu?
Süper Lig'de 33. haftada karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda başlayacak Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.
Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken, İlker Takpak ve Onur Özütoprak yapacak.
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR odasında Ali Şansalan olacak.
AVAR görevini ise Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.
Ali Şansalan'ın bu sezon görev aldığı Fenerbahçe maçları:
Trabzonspor 1-2 Fenerbahçe: Dördüncü Hakem
Karagümrük 1-2 Fenerbahçe: VAR Hakemi
Fenerbahçe 0-2 Konyaspor: Hakem
Göztepe 2-3 Fenerbahçe: VAR Hakemi
Süper Lig'de bugün oynanacak diğer maçlarda VAR hakemleri şu şekilde;
Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: Sarper Barış Saka.
Gaziantep FK - Başakşehir: Serkan Tokat.
(Ajansspor)