banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!

Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Maç öncesi iki takım taraftarları da maçın VAR hakemi hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi ve AVAR hakemi kim oldu?

Spor 08.04.2021, 15:35 08.04.2021, 15:37
3
Y.Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 33. haftada karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda başlayacak Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını hakem Halis Özkahya yönetecek. 

Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken, İlker Takpak ve Onur Özütoprak yapacak.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR odasında Ali Şansalan olacak. 

AVAR görevini ise Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

Ali Şansalan'ın bu sezon görev aldığı Fenerbahçe maçları:

Trabzonspor 1-2 Fenerbahçe: Dördüncü Hakem

Karagümrük 1-2 Fenerbahçe: VAR Hakemi

Fenerbahçe 0-2 Konyaspor: Hakem

Göztepe 2-3 Fenerbahçe: VAR Hakemi

Süper Lig'de bugün oynanacak diğer maçlarda VAR hakemleri şu şekilde;

Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: Sarper Barış Saka.

Gaziantep FK - Başakşehir: Serkan Tokat. 

(Ajansspor)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur