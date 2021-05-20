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Yine Sudem yine rekor

Eskişehirli Milli yüzücü Sudem Denizli, Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda 100 metreyi 1 dakika 2 saniye 7 saliselik zamanlamayla tamamlayarak Türkiye rekoru kırdı.

Spor 20.05.2021, 17:05
Yine Sudem yine rekor

Eskişehirli Milli yüzücü Sudem Denizli, Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’nda 100 metreyi 1 dakika 2 saniye 7 saliselik zamanlamayla tamamlayarak Türkiye rekoru kırdı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası’na katılan Eskişehirli Milli Sporcu Sudem Denizli, 100 metre sırtüstü 15-16 ve 17-18 yaş kategorilerinde 1 dakika 2 saniye 7 saliselik derecesi ile Türkiye rekorunun sahibi oldu. Daha önce katıldığı müsabakalarda çok sayıda Türkiye rekoru elde eden Enka Spor Kulübü yüzücüsü 16 yaşındaki Sudem Denizli, Budapeşte’deki rekoru ile spor kariyerindeki başarılara bir yenisini daha ekledi.
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