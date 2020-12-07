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Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı

Bir süredir yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın yoğun bakım sürecini atlattığı açıklandı.

Spor 07.12.2020, 15:04
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Yılmaz Vural yoğun bakımdan çıktı
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Covid-19 tedavi sürecinin başarılı ilerlediğini ve Yılmaz Hoca’nın yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alınacağını açıklayan Çuhadaroğlu, "Yılmaz hocamız bir süredir hastanemiz ve koronavirüs sebebiyle takibimizdeydi. Yattıktan 1-2 sonra solunum sıkıntısı çektiği için yoğun bakıma alıp entübe etmiştik. Bu süreç olumlu olarak gelişti ve kendisini 2 gün önce solunum cihazlarından ayırdık. 2 günlük takiplerimizde her şey yolunda gitti. Şu sıralarda da hocamızı normal odaya alıyoruz. Şu anda durumu gayet iyi. Yılmaz Vural'ın eşine ve ailesine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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