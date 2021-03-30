banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar 8,45 seviyesini gördü
Dolar neden yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor?
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Videonun tamamı izletilince bir anda kokain içtiğini hatırladı!
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

BB Erzurumspor’un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural takımla ilk antrenmanına çıktı.

Spor 30.03.2021, 15:20
2
Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı

BB Erzurumspor’un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural takımla ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig’in 32. haftasında pazar günü saat 13.30’da Konyaspor’u ağırlayacak olan BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Novikovas, Omolo ve Rashani katılmadı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu