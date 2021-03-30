Son Dakika
Yılmaz Vural ilk antrenmanına çıktı
BB Erzurumspor’un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural takımla ilk antrenmanına çıktı.
Spor 30.03.2021, 15:20
2
BB Erzurumspor’un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural takımla ilk antrenmanına çıktı.Süper Lig’in 32. haftasında pazar günü saat 13.30’da Konyaspor’u ağırlayacak olan BB Erzurumspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan Novikovas, Omolo ve Rashani katılmadı.