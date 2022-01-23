Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Halk beni Fenerbahçe'ye getirecek

Ekotürk TV'de konuşan Vural, "İsmail Kartal benim canım ciğerim. Allah yolunu açık etsin. Başarılı olmasını isterim. Ancak açıklandıktan sonra diyorum ki ben de olabilirim. 1 haftada 10 kez trend topic oldum. 'Elbet bir gün buluşacağız' 6 milyon görüntülenme almış. Niye beni tercih etmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağına yönelik inancını koruduğunu belirten Vural, "Fenerbahçe ile elbet bir gün buluşacak mıyız? Evet. Halk getirecek beni. Niye Türk antrenörü uluslararası boyutta yok? Kimi pazarlıyoruz da antrenörümüzü pazarladık? Lokal başarılarla olmaz. Fatih hocamız UEFA şampiyonluğuyla bunu başardı” diye konuştu.

Şu anda hiçbir takımı çalıştırmayan Yılmaz Vural, en son Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımının başına geçerek mavi-beyazlı ekiple birlikte 35 yıllık antrenörlük kariyerine 30 takım sığdırmış oldu.