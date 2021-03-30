banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Bu simge ne anlama geliyor?
Bu simge ne anlama geliyor?
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
Koronavirüste toplam aşılama 15 milyonu geçti!
YouTube'un video kalitesi düşecek
YouTube'un video kalitesi düşecek

Yılmaz Vural 6 yıl sonra BB Erzurumspor’la Süper Lig’e kavuştu

BB Erzurumspor’un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 6 yıl aranın ardından Süper Lig’e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Vural, pazar günü Erzurum’da oynanacak Konyaspor maçı ile Süper Lig’de yıllar sonra bir takımın başında sahaya çıkacak.

Spor 30.03.2021, 10:38
2
Yılmaz Vural 6 yıl sonra BB Erzurumspor’la Süper Lig’e kavuştu

BB Erzurumspor’un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 6 yıl aranın ardından Süper Lig’e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Vural, pazar günü Erzurum’da oynanacak Konyaspor maçı ile Süper Lig’de yıllar sonra bir takımın başında sahaya çıkacak.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da Teknik Direktör İsmail Kartal’ın istifası sonrası takımın başına getirilen 68 yaşındaki deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Süper Lig’e geri döndü. En son 2015-2016 sezonunda Gençlerbirliği ile Süper Lig’de boy gösteren Vural o sezonun ardından uzun yıllar Süper Lig’de bir takım yönetememişti.

Vural, BB Erzurumspor’un pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşılaşacağı Konyaspor maçıyla birlikte bu hasretini gidermiş olacak.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu