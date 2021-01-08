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Yılların yakar topu bakın ne hale geldi!

Japonya’da teknoloji ile oyunun birleşmesi ile ortaya çıkan ve arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle oynanan HADO’nun, Türkiye’de milli takımı kuruldu. Sokak oyunlarının vazgeçilmezi arasında yer alan yakar topun dijital hali, görenleri şaşkına çeviriyor.

Spor 08.01.2021, 11:17
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Yılların yakar topu bakın ne hale geldi!

Japonya’da teknoloji ile oyunun birleşmesi ile ortaya çıkan ve arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle oynanan HADO’nun, Türkiye’de milli takımı kuruldu. Sokak oyunlarının vazgeçilmezi arasında yer alan yakar topun dijital hali, görenleri şaşkına çeviriyor.

Karşılıklı iki takımın birbirine ışık topları fırlatıp, kendilerine gelen ışık toplarından savunmasını sağlayan eğlenceli mekaniklere sahip bir oyun olan HADO, arttırılmış gerçeklik gözlükleri, teknolojik ve sensörlü kol bantları ile oynanıyor. İlk olarak Japonya’da başlanan oyuna, Türkiye’de de ilgi yoğun oldu. E-Spor tutkunları ve sporu seven tüm vatandaşların ilgisini çeken HADO’nun Türkiye’de milli takımı kuruldu ve düzenli olarak antrenmanlar yapılmaya başlandı. HADO Milli Takımı, turnuvalara hazırlık için İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda HADO’nun ülke genelinde yaygınlaşması için de çalışmalar devam ediyor.

"HADO’nun Türkiye’de yapılası için elimizden geleni yapmaktayız"

Oyunun Türkiye’de yaygınlaşması için çalıştıklarını belirten HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, "2019’un mayıs ayından itibaren Türkiye’de HADO sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması üzerine çalışıyoruz. HADO 6 senedir dünya şampiyonası düzenlenen Japonya çıkışlı bir spor branşıdır. Bu sporun aynı şekilde, aynı yaygınlıkta Türkiye’de yapılması için elimizden geleni yapmaktayız" dedi.

"Federasyon bünyesinde bir spor branşı olduk"

Yaptıkları çalışmalar sonucunda federasyon bünyesinde branş olduklarını dile getiren Erdemir, ”Pandemi dönemine kadar yaptığımız çalışmalar ve pandemiden sonraki periyotta federasyon bünyesinde bir spor branşı olduk. Üniversitelerde yapmış olduğumuz antrenör eğitimi başladı. Normalde 7-8 Kasım’da Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası için yapılmış olan bir milli takım hazırlık kampımız vardı. O kamp sonucunda seçilmiş olan oyuncularımızın milli takım antrenmanını izlediniz. Pandemi sürecini atlattıktan sonra önümüzdeki periyotta en kısa zamanda tekrar Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonasında bu oyuncular ve bu oyunculara sonradan yeni eklenecek oyuncularla beraber bu sporun milli takım seviyesinde oynanması başlayacak” diye konuştu.

"7 şehirde daha HADO’yu başlatıyoruz"

HADO sporunu bütün şehirlerde profesyonel lig olarak oynatmayı hedeflediklerini belirten Erdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Yapacağımız sözleşmeyle beraber 7 şehirde daha HADO’yu başlatıyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar 20 şehirde bu oluşumu tamamlamak. Bu şekilde devam ederse yaz dönemine kalmadan artık ligleri ufak ufak en azından bölgesel olarak başlatmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, yıl sonunda eylül ayı itibariyle profesyonel ligi bütün şehirlerde aktif olarak başlatıp profesyonel lig olarak oynamak da hedeflerimizin arasında."

Erdemir, HADO’nun aktif bir spor olduğunu, 11 yaş üstü herkesin oynayabileceğini belirterek, "Şu anki milli takımda 12 yaşında sporcumuz da var, 20 yaşında bir bayan sporcumuz da var, 23 yaşında erkek oyuncularımız da var, 1.90 üstü oyuncumuz da var 1.70’lik oyuncumuz da var. Yani yelpaze o kadar geniş ki spor geçmişi olan ve spora hevesli olan herkes bu sahaya çıkıp, bu oyunu öğrenip burada sahada aktif bir şekilde yer alabilir" dedi.

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Ankara, Bursa ve Yalova’da HADO’yu kuracaklarını da sözlerine ekledi.

"HADO bu işin başlangıcı olacak"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 4M Bilim ve Sanat Merkezi Kurucu Sahibi Nurettin Tepe de HADO’nun gelişmesi için 7 ilde çalışmaları sürdürdüklerini kaydederek, "Biz Türkiye’de 4M olarak E-Spor Okulu kurma planımız vardı bu plan dahilinde HADO’yu Sakarya’da ve belirlenen 7 ilde konuşlandıracağız ve sporcularımızın bu sporu yapmasını sağlayacağız. Aynı zamanda federasyonun altında oluşturulacak olan liglerde de mücadele edip milli takım seviyesinde uluslararası şampiyonalarda var olmalarını sağlayacağız. Sakarya’da başlatıyoruz bu işi, inşallah start veriyoruz. Ondan sonra da diğer 7 ilde bu işi hızlandırarak götüreceğiz. Sadece HADO’yla sınırlı kalmayacağız. E-Spor branşı sporların birçoğunu içinde barındıran bir okul haline dönüştüreceğiz. HADO bu işin başlangıcı olacak" ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarının devam ettiğini ifade eden HADO Milli Takım sporcusu Deniz Gülseren ise "İdmanlarımız devam ediyor daha yeni bir süreçteyiz, inşallah daha güzel yerlere geleceğiz. İdmanlarımız aslında ağır geçiyor. Bir şeyleri yapabilmek için çaba sarf ediyoruz. Yine de güzel devam ediyoruz. HADO da tavsiye ettiğim bir spor dalı" sözlerine ekledi.
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