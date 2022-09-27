Yıllar sonra hediye edilen fotoğraf duygusal anlar yaşattı

İstemeyerek ayrıldığı Kocaelispor’a karşı yıllar sonra Ayvalıkgücü Belediyespor formasıyla oynayan ve bir de gol atan Burak Özbakır, maçtan bir gün önce kaldıkları otelde kendisine hediye edilen fotoğraf nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı.

2014-2018 yılları arasında Kocaelispor formasıyla 4 sezonda 111 maça çıkan ve 16 gol atan, Körfez ekibiyle şampiyonluk yaşayan ve taraftarın sevgisini kazanan Burak Özbakır, Ayvalıkgücü Belediyespor kadrosunda Ziraat Türkiye Kupası maçı için sahaya çıktı. Yıllar sonra Kocaelispor’a karşı oynayan ve oyundan çıkarken kendisini alkışlayan vefalı taraftar grubu Hodri Meydan’ı selamlayan Burak Özbakır maçtan sonra duygularını anlattı. Özbakır, “Bugün Kocaelispor gibi bir takıma karşı çok iyi oynadık. Güzel de bir galibiyet aldık. Kocaelispor taraftarını ve Kocaeli’yi çok özlemiştik. Gördük ve mutlu olduk. Oyundan çıkarken beni alkışladıklarında çok tuhaf hissettim. Değişik bir duyguydu. Beni eski günlere götürdüler. Bütün Kocaeli’ye, Kocaelispor taraftarına, herkese çok selamlar, onları gördüğüm için çok mutlu oldum. İnşallah Kocaelispor bundan sonra hak ettiği yere gelir. Ayvalıkgücü olarak da ligde hedefimiz önce play-off. Kupada da nereye kadar gidebilirsek oraya kadar ilerlemek istiyoruz” sözlerini kaydetti.

Polat Güren, “Bir fotoğraf geldi ve çok duygulandı”

2015 Ocak ayından 2016 sezon sonuna kadar Gölcükspor’da forma giyen Polat Güren ise Burak Özbakır ile maçtan bir gün önce Kocaeli’ye geldiklerinde yaşadıklarını ve maçla ilgili görüşlerini paylaştı. Güren, “Gölcükspor’da oynadım. Gölcükspor camiasına da selamlarımı iletiyorum. Bende, Burak da Kocaeli’nin ekmeğini yedik. İzmit çok güzel bir şehir. Burak ile de hep konuşuyoruz. Burada olmak keyifliydi. Burak açısından özellikle çok mutlu oldum. Burak dün akşam çok heyecanlıydı. Hatta bir fotoğraf geldi ve çok duygulandı. Burak Kocaelispor’da çok güzel şeyler yaşadı. Bazen bazı yerlerde hak ettiğini alamıyorsunuz. İçinde onun burukluğu da var. Bu güzel camiaya karşı, bu güzel atmosferde maç oynamak çok keyifliydi. Öncelikli amacımız herkesin beğeneceği, huzurlu maç oynamaktı. Nitekim öyle oldu. İyi bir takımla oynayacaktık, yenebileceğimizi de düşünüyorduk. Zor maç olacağını düşünüyorduk, ona göre hazırlandık. Önde baskıyla dirençlerini kıracağımızı düşünüyorduk ki öyle oldu. Önde baskıyla top kazanıp gol attık. İkinci golü attıktan sonra özgüvenimiz arttı, rahatladık. Bizim adımıza güzel bir maç oldu. Hedefimiz; ligde öncelikle play-off. Tecrübeli ve gençlerle harmanlanmış takımız. Play-off oynayacağımıza net inanıyoruz. İnşallah ondan sonra da şampiyonluk yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.