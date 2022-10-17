Yılın en iyi oyuncusu Benzema oldu

2022 Ballon d’Or ödülünün sahibi Real Madrid’in yıldızı Karim Benzema’nın oldu. Real Madrid formasıyla 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, LaLiga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa’yı kazanan Fransız yıldız kariyerinde ilk kez bu ödüle ulaştı.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden FIFA Ballon d’Or bu akşam sahibini buldu. Real Madrid’in yıldızı Karim Benzema rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. 2021-2022 sezonunda 27 golle LaLiga’da gol krallığı yaşayan Benzema, eflatun-beyazlılarla UEFA Şampiyonlar Ligi, LaLiga, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa’yı kaldırdı. Geçtiğimiz sezon 46 maçta 44 gole imza atan 34 yaşındaki forvete, Ballon d’Or ödülünü eski hocası Zinedine Zidane takdim etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Paris’te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Barcelona’dan Gavi’nin oldu. Bayern Münih’in Senegalli yıldızı Sadio Mane, ülkesinde yaptığı yardımlardan dolayı Socrates ödülüne layık görüldü. Kadınlarda Alexia Putellas üst üste ikinci kez Ballon d’or ödülünün sahibi oldu. Gecede ‘Yılın en iyi forveti’ne verilen ödül olan Gerd Müller Trophy ise Polonyalı golcü Robert Lewandowski’ye gitti. Real Madrid ile kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisi ödülünü (Yachine Trophy) kazandı. Yılın en iyi kulübü ise Manchester City seçildi.

Ballon d’or oylamasında sıralama şöyle oluştu:

2. Sadio Mane

3. Kevin De Bruyne

4. Robert Lewandowski

5. Mohamed Salah

6. Kylian Mbappe

7. Thibaut Courtois

8. Vinicius Junior

9. Luka Modric

10. Erling Haaland

11. Heung-Min Son

12. Riyad Mahrez

13. Sebastien Haller

14. Fabinho

Rafael Leao

16. Virgil Van Dijk

17. Luis Diaz

Casemiro

Dusan Vlahovic

20. Cristiano Ronaldo

21. Harry Kane

22. Trent Alexander-Arnold

Phil Foden

Bernardo Silva

25. Darwin Nunez

Christopher Nkunku

Joshua Kimmich

Antonio Rüdiger

Mike Maignan

Joao Cancelo