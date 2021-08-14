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Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası Aksaray’da başladı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası, Aksaray’da başladı.

Spor 14.08.2021, 15:16
Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası Aksaray’da başladı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası, Aksaray’da başladı.

Aksaray Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 58 kentten 420’si erkek 316’sı kadın 736 sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor. Şampiyonanın açılış seremonisine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, diğer ilgililer ile sporcular ve aileleri katıldı. İlk gün müsabakalarında tatamiye çıkan ve dereceye giren sporculara madalyaları protokol mensupları tarafından verildi.
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