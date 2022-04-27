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Yıldızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Zonguldak’ın ev sahipliğinde sürüyor

Okullar arası Yıldız Erkek ve Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası 16 takımın katılımıyla heyecanlı ve nefes kesen maçlarla devam etti.

Spor 27.04.2022, 14:38 27.04.2022, 14:43
Yıldızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Zonguldak’ın ev sahipliğinde sürüyor

Okullar arası Yıldız Erkek ve Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası 16 takımın katılımıyla heyecanlı ve nefes kesen maçlarla devam etti.

Okullar arası Yıldız Erkek ve Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Zonguldak’ın ev sahipliğinde Site Spor Salonu’nda devam ediyor. Müsabakalara Yıldız Erkek kategorisinde, Kayseri Ahmet Paşa Ortaokulu (A), Trabzon Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu (A), Antalya Fatih Ortaokulu (A), Aydın Gazipaşa Ortaokulu (A), Bingöl İnönü Ortaokulu (A), Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu (A), İstanbul Samandıra Ortaokulu (A), Muğla Türdü 100. Yıl Ortaokulu (A) ile; Yıldız Kızlarda, Adana Ada Sokağı Ortaokulu (A), Uşak Atatürk Ortaokulu (A), Trabzon Bener Cordan Ortaokulu (A), İstanbul Cevizli Ortaokulu (A), Kastamonu Merkez Ortaokulu (A), Ankara Metin Oktay Ortaokulu (A), Antalya Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu (A) ve Muğla Profilo Marina Ortaokulu (A) olmak üzere toplamda 16 takım katıldı.

Birbirinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalara sahne olan hentbol müsabakalarında kategorilerinde birinci olan takımlar şampiyonluk kupasına ulaşacak. Öte yandan şampiyona 30 Nisan’da oynanacak son maçların ardından sona erecek.

Şampiyonayı değerlendiren A Klasman Gözlemci ve Hentbol antrenörü Erhan Acar, ’’Şampiyonaya salı günü start verdik. Türkiye’nin 16 bölgesinden takımlar geldi. 8 Kız ve 8 Erkek takımı ilimize geldi. Bunların grupları oluştu. Buradan Türkiye birincisi çıkacak. Türkiye birinciliğinin Zonguldak’ta olması çok güzel. 2 sene evvel futsal il birinciliği vardı, bu ikinci. Çok güzel bir turnuva oluyor. Seyirci ilgisi de fena değil. Desteklerinden dolayı Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel’e teşekkür ediyoruz. Burada dün akşam çok güzel parti yaptık. Gelen takımlar çok memnun. Valimiz Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü her iki kategoride final maçları oynanacak, herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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