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Yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

İtalyan ekip Juventus ve milli takımda forma giyen yıldız oyuncu Merih Demiral, koronavirüse yakalandı.

Spor 31.03.2021, 14:31
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Yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde son olarak Letonya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda bazı isimler kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı takımda Covid-19 testi pozitif çıkan isimlerden biri de Merih Demiral. 

Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sky Sports'un haberine göre; İtalyan devi Juventus ve milli takımın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi. 

Merih Demiral'ın Juventus'taki performansı

Merih Demiral bu sezon Juventus'ta 23 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Uzun süren sakatlık sonrasında sahalara geri dönüş yapan Merih Demiral, performansıyla İtalyan basınının da birçok kez manşetlerine taşıdığı isim olmuştu. 

A Milli Takım'da kadrodan çıkarılmıştı

Merih Demiral hatırlanacağı üzere milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Demiral, Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında da oynamamıştı.

(Ajansspor)

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