Yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde son olarak Letonya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda bazı isimler kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı takımda Covid-19 testi pozitif çıkan isimlerden biri de Merih Demiral.

Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sky Sports'un haberine göre; İtalyan devi Juventus ve milli takımın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Merih Demiral'ın Juventus'taki performansı

Merih Demiral bu sezon Juventus'ta 23 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Uzun süren sakatlık sonrasında sahalara geri dönüş yapan Merih Demiral, performansıyla İtalyan basınının da birçok kez manşetlerine taşıdığı isim olmuştu.

A Milli Takım'da kadrodan çıkarılmıştı

Merih Demiral hatırlanacağı üzere milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Demiral, Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında da oynamamıştı.

(Ajansspor)