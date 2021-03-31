Yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı
İtalyan ekip Juventus ve milli takımda forma giyen yıldız oyuncu Merih Demiral, koronavirüse yakalandı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde son olarak Letonya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda bazı isimler kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı takımda Covid-19 testi pozitif çıkan isimlerden biri de Merih Demiral.
Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sky Sports'un haberine göre; İtalyan devi Juventus ve milli takımın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Merih Demiral'ın Juventus'taki performansı
Merih Demiral bu sezon Juventus'ta 23 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Uzun süren sakatlık sonrasında sahalara geri dönüş yapan Merih Demiral, performansıyla İtalyan basınının da birçok kez manşetlerine taşıdığı isim olmuştu.
A Milli Takım'da kadrodan çıkarılmıştı
Merih Demiral hatırlanacağı üzere milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Demiral, Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarında da oynamamıştı.
(Ajansspor)