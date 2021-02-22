Yıldırımlı kadınlara bir spor merkezi daha

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ulus Kadın Eğitim ve Spor Merkezi açılış için gün sayıyor.

Yıldırım Belediyesi, Sinandede Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi ve Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri’nde oluşturduğu kadın spor merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Ulus Mahallesi’ndeki Hümahatun Evleri’nde toplam 600 metrekare alana sahip spor merkezinde pilâtes, step, aerobik ve fitness yapacak olan kadınlar, profesyonel spor hizmeti alacak. Şahsî eşyaların konulabileceği kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları ve duşların da bulunduğu merkezde, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri grup dersleri de gerçekleştirilecek.

İlçeye bir kadın spor merkezi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu merkezin kadınlara sağlıklı bir hayat vaat etmesinin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunacağını söyledi. Başkan Oktay Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ulus Kadın Spor Merkezimiz diğer spor merkezlerimiz gibi donanım olarak birçok imkâna sahip. Profesyonel spor salonlarında bulunan spor ekipmanlarını burada da kadınlarımızın hizmetine sunduk. İlçemizdeki kadın spor merkezlerimizde, diyetisyenlerimiz rehberliğinde, bilimsel yöntemleri kullanarak kadınlarımız spor yapma fırsatı buluyor. Bu spor merkezleri sayesinde kadınlarımız hem spor yaparken hem de sosyal açıdan hayatın stresinden uzaklaşıyor. Spor merkezlerimize bütün kadınlarımızı davet ediyorum.”