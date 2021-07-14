Yıldırımlı çocukların havuz keyfi

Yıldırım Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesine tam destek veriyor.

Mevlânâ Mahallesi’nde kurulan işletme, temizlik, hijyen, bakım ve eğitim hizmetlerinin Yıldırım Belediyesi tarafından verildiği havuzda 6-13 yaş arası çocuklar yüzme öğreniyor. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri hizmet veren yüzme havuzunda toplam 540 öğrenci ücretsiz yüzme eğitimi alıyor.

Yüzme sporunun çocuklar için çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bakanlığımızın ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesini çok değerli buluyor ve elimizden gelen desteği veriyoruz. Yüzme sporu çocuklarımızın bedenen ve ruhen gelişimi için çok önemli. Yıldırım Belediyesi olarak, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizde yüzme sporunda şampiyonlar yetiştiriyoruz. Vakıf Mahallemiz’de kurulan havuzda da hem çocuklarımıza yüzme öğretiyoruz hem de yüzme sporunu sevdirmeye çalışıyoruz. Buradaki havuz 12x20 ebadında ve 125 cm derinliğinde. Toplam 540 çocuğumuzun eğitim aldığı havuzların tüm bakım, hijyen ve işletme hizmetlerini Yıldırım Belediyesi olarak biz yerine getiriyoruz. Yine burada çocuklarımıza eğitim veren 3 antrenör de Yıldırım Belediyesi Spor Kulübümüzün hocası. Mimar Sinan Spor Tesisi’nde de çocuklarımızın yüzme öğreneceği bir havuz kuruldu. İnşallah bayramdan sonra orada da eğitimlerimiz başlayacak” diye konuştu.