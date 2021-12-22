Yıldırım’ın altın kulaçlarından 5 madalya

Yıldırım Belediyesi sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Edirne’de gerçekleştirilen 12 Yaş Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Final Yarışmaları’ndan 5 madalyayla döndü.

Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen ’12 Yaş Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Final Yarışmaları’nda Yıldırım’ı temsil etti. 17- 19 Aralık tarihlerinde Edirne Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan final yarışmalarına, 145 kulüpten 595 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen karşılaşmaların sonucunda, Yıldırım Belediyesi sporcularından Melisa Özmen 200 metre karışık, 100 metre ve 50 metre kelebek yüzmede Türkiye şampiyonu olurken, 50 metre sırtüstünde Türkiye 2’ncisi oldu. Öte yandan Zeynep Çelik, 400 metre serbest yüzme yarışmasında Türkiye 2’nciliğini elde etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Sporcuları Melisa Özmen ve Zeynep Çelik’in elde ettiği başarılar ile hem Yıldırım Belediyesi’nin hem de tüm Yıldırımlıların göğsünü kabarttığını ifade etti. Başkan Oktay Yılmaz, “Evlatlarımız Edirne’de bizi en güzel şekilde temsil ettiler. Ben kızlarımızı ve onlara her daim destek olan ailelerini, bu süre zarfında yoğun antrenmanlarla evlatlarımızı müsabakaya hazırlayan antrenör hocamız Gökçen Mutlu’yu tebrik ediyorum. Bu bütün Yıldırım’ın başarısı” dedi.

2021 yılı itibariyle 3 bin 310 lisanslı sporcularının olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. 10 tesiste 14 farklı branşta evlatlarımız uzman antrenörlerden eğitim alma imkânı buluyor. Verilen eğitimlerde Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfederek onları altyapıya kazandırıyoruz. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.