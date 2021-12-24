Yıldırım’dan spora büyük yatırım

Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni spor tesisleri kazandırırken, mevcut tesisleri de yeniliyor.

Yıldırım Belediyesi’nin Mimar Sinan Spor Tesisi’nde yaptığı yenileme çalışmaları devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, baştan aşağı yenilenerek, ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştürülecek olan Mimar Sinan Spor Tesisi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Mimar Sinan Spor Kompleksi’nde devam eden çalışmaların yüzde 55’inin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini de kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimar Sinan Spor Tesisi’mizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştüreceğimizin sözünü ilçe sâkinlerine vermiştik.9 bin metrekarelik alana kurulu olan mevcut spor tesisimizdeki çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Yapımına devam ettiğimiz 2 katlı kadın çocuk spor merkezi olacak yeni hizmet binamızda ekiplerimiz çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni hizmet binamızda; kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için cimnastik, taekwondo, karate salonları, soyunma odaları, lavabolar, idarî ofisler ve kafeterya yer alacak. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları ile Mimar Sinan Spor Kompleksi açıldığında ilçenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Kompleksimiz sadece Mimar Sinan’a değil, Güllük, Siteler, Selçukbey, Ertuğrulgazi ve Ortabağlar mahallesi sâkinlerine hizmet verecek nezih bir mekân olacak. 3 Eylül’de yenileme çalışmalarına başladığımız Mimar Sinan Spor Kompleksi’mizin 19 Mayıs 2022’de açılışını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” dedi.