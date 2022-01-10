Yıldırım’dan öğrencilere YKS provası

Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik Türkiye geneli deneme sınavı düzenledi.

Bursa Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen sınava 438 genç girdi. 13 ayrı salonda gözetmenler nezaretinde yapılan deneme sınavı ile gençlerin seviyelerini tespit etme imkânı bulacaklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Hayata geçirmiş olduğumuz ücretsiz 7 aylık profesyonel eğitim kurslarımız tüm hızıyla sürüyor. Gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sunarak hayallerinin peşinden gitmeleri için öncü oluyoruz. Belediye olarak bu kapsamda, 8-9 Ocak tarihlerinde sınav maratonunda olan öğrencilerimiz için Bursa Teknik Üniversitesi’nde ücretsiz Türkiye geneli deneme sınavı düzenledik. Sınava katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Belediyecilik hizmetlerinin altyapı ve üst yapı projelerinden ibaret olmadığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Ancak aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla ‘önce insan’ diyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz üniversiteye hazırlık kursları ve eğitim danışmanlık hizmetleri ile yüzlerce gencimizi üniversiteye uğurladık. Bu yıl da gençlerimize desteğimizi arttırarak sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin sınav formatına alışması ve heyecanlarını kontrol altına alması çok önemli. Bu sınavlar ile öğrencilerimizin eksikliklerini ortaya koyuyor ve o konulara odaklanmalarını sağlıyoruz. Şehrimiz, üniversite sınavlarında dereceye giren birçok öğrenciye sahip. Onların daha iyi olmasını arzuluyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız” diye konuştu.