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Yıldırım’da kış spor okullarına yoğun ilgi

BURSA (İHA) Yıldırım Belediyesi, gençleri ve çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

Spor 06.12.2021, 14:59
Yıldırım’da kış spor okullarına yoğun ilgi

BURSA (İHA) Yıldırım Belediyesi, gençleri ve çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, çocukların ve gençlerin donanımlı ve sağlıklı fertler olarak yetişmesi maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. 10 tesiste 14 farklı branşta ‘kış spor okulları’nı düzenleyen Yıldırım Belediyesi’nin, 4’üncü dönem dersleri 13 Aralıkta başlayacak. 3-14 yaş grubunun katılabileceği ‘kış spor okulları’nda 10 tesiste, cimnastik, voleybol, kick boks, futbol, basketbol, karate, yüzme, tenis, badminton, boks, güreş, masa tenisi, tekvando, satranç olmak üzere 14 branşta uzman antrenörler eşliğinde eğitimler verilecek. kış spor okulları 4’üncü dönem kayıtları 6 Aralıkta başlamış olup 12 Aralıkta bitecek.

10 TESİS 14 FARKLI BRANŞ

‘Yaz spor okulları’ kapsamında voleybolda 7-13 yaş arası kız çocuklarına yunus emre spor kompleksi’nde pazartesi çarşamba, cumartesi ve pazar günleri, cimnastikte 4-8 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde pazartesi, çarşamba, cumartesi, pazar ve Sinandede Çocuk Cimnastik Merkezi’nde salı, perşembe, cumartesi, pazar günleri, basketbolda 7-13 yaş arası çocuklara Yunus Emre Spor Kompleksi’nde salı Perşembe, cumartesi ve pazar günleri, teniste 7-13 yaş arası çocuklara Yunus Emre Spor Kompleksi’nde salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri, satrançta 6-14 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde cumartesi ve pazar günleri, taekwondoda 7-14 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, masa tenisinde 7-14 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, karatede 7-14 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı, perşembe ve cumartesi günleri, futbolda 6-14 yaş arası çocuklara Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi’nde cumartesi ve pazar günleri, badmintonda 7-13 yaş arası çocuklara Yunus Emre Spor Kompleksi’nde pazartesi, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri, kick boksta 7-14 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde salı, perşembe ve cumartesi günleri, boksta 7-14 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde hafta içi her gün, güreşte ise 6- 14 yaş arası çocuklara Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde Tesisi’nde pazar günleri haricinde her gün eğitimler düzenlenecek olup yüzme branşında her yaştan vatandaşa açık ve kapalı yüzme havuzlarında hizmet verilecek.

Kış spor okullarında çocukların disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve evlatlarımızı spora teşvik etmek amacıyla kış spor okullarımızı sürdürüyoruz. 4’üncü dönem eğitimlerimiz 13 Aralıkta başlıyor. Çocuklarımızı hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkân sağlayan spor okullarımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklara ve gençlere yönelik projeleri öncelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım’a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Kış Spor Okulları ve Yaz Spor Okulları ile imkânımız el verdiğince bütün çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesisleri açmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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