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Yıldırım Belediyesi’nden çocuklara yaz-kış spor imkânı

Yıldırım Belediyesi, gençleri ve çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

Spor 19.02.2022, 13:28
Yıldırım Belediyesi’nden çocuklara yaz-kış spor imkânı

Yıldırım Belediyesi, gençleri ve çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

‘365 Gün Spor Okulları’ sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, çocukların ve gençlerin donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2019 yılından bu yana, 3-14 yaş grubunda toplamda 67 bin 530 çocuğun uzman antrenörlerden eğitim aldığı ‘Spor Okulları’nda, 11 tesiste 19 farklı branşta eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. ‘365 Gün Spor Okulları’nda 3-9 yaş grubundaki çocuklara cimnastik, 6-14 yaş grubundaki çocuklara ise badminton, basketbol, boks, dağcılık, futbol, güreş, halter, karate, kick boks, bedensel engelli bireyler için temel yüzme eğitimi, masa tenisi, özel sporculara temel spor hizmeti, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, wushu, yüzme branşlarında eğitimler veriliyor.

2.5 yılda 67 bin 530 çocuğa spor eğitimi

Kış Spor Okulları’nda çocukların disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve evlatlarımızı spora teşvik etmek amacıyla spor okullarımızı sürdürüyoruz. 2.5 yılda ‘Yaz ve Kış Spor Okulları’mızda 19 branşta toplamda 48 bin 938 çocuğumuza, ‘Cimnastik Okulları’nda 11 bin 125 çocuğumuza, ‘Sosyal Sorumluluk Projeleri’nde 7 bin 169 çocuğumuza ve ‘Özel Gereksinimli’ 298 çocuğumuza spor hizmeti verdik. Spor okullarımıza kayıtlar her ayın son iki gününde yapılıyor. Ben tüm çocuklarımızı hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkân sağlayan spor okullarımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

365 gün spor hizmeti

Çocuklara ve gençlere yönelik projeleri öncelediklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde spor yapmayan çocuğumuz kalmasın diye tüm Yıldırım’a hizmet verecek projeleri ortaya koyuyoruz. Spor Okulları ile Yaz ve Kış dönemlerinde çocukların hem spor yapıp hem de keyifli zaman geçirmelerine imkân sağlıyoruz. Çocuklarımızın sporu, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ve yaşamları boyunca iyi bir sporcu ve vatandaş kimliğini benimsemeleri hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla da yetinmiyoruz yeni spor tesislerini ilçemize kazandırarak spor erişimi kolaylaştırıyoruz. Bir ‘Spor Kenti Olarak Yıldırım’ı daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi.

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