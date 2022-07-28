Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’dan Bursaspor’a destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursaspor’un ‘Yadigar Forma Kampanyası’na 19 bin 630 TL ile destek verdi.

TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’a maddi destek sürüyor. Yeşil-beyazlı kulübün ‘Yadigar Forma Kampanyası’na Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da kayıtsız kalmadı. Yılmaz, 19 bin 630 TL ile kampanyaya katılım gösterdi. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Yadigar Forma Kampanyamıza 19.630 TL ile destek olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ederiz.”