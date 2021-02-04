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Yılbaşında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.
Yılbaşında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.
Spor 04.02.2021, 13:11
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Yılbaşında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.