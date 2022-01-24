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Yiğithan Güveli Adanaspor’da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 24.01.2022, 17:09
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Ümraniyespor’da forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştır” denildi.