Yiğitcan Erdoğan yeniden Elazığspor’da

Elazığspor’da sözleşmesini tek taraflı fesheden Yiğitcan Erdoğan yeniden kulüple anlaşma sağladı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı 5 futbolcusunu kaybetmişti. Alacaklarını tahsil edemediği için serbest kalan ve sözleşmesini fesheden Yiğitcan Erdoğan’la ise yeniden anlaşıldı. Kulüple tekrar sözleşme imzalayan tecrübeli stoper, sezon sonuna kadar bordo-beyazlı formayı giyecek.

37 yaşındaki oyuncu ligin ilk yarısında 12 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.