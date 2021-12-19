Yiğit Yalçın Çitak, Portekiz’de 1. oldu

Portekiz’de düzenlenen 4. Portugal Grand Prix Round 1’de milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak, ILCA 7 U21 kategorisinde birinci oldu.

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Yiğit Yalçın Çitak, 16 ülkeden 47 yelkencinin mücadele ettiği yarışlarda ILCA 7 U21 kategorisinde birinciliği elde ederken, genel sıralamada 8. sırada yer aldı. Fenerbahçe’nin bir diğer sporcusu Berkay Abay da yarışları 12. sırada tamamladı.