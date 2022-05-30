Yiğidolar’ın kupa golcüsü Max Gradel

Ziraat Türkiye Kupası’nı tarihinde ilk kez kazanan Sivasspor’da kupa maçlarında 4 gol atan Max Gradel kupada takımının en golcü oyuncusu oldu.

Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Sivasspor’da deneyimli oyuncu Max Gradel, kupa maçlarına damgasını vurdu. 34 yaşındaki Fildişili kanat, kupada 5 maçta 4 gol attı.

Gradel, Kayserispor ile finalde 1 kez gol sevinci yaşarken, Son 16 Turu’ndaki Bandırma maçında hat-trick yapma başarısı gösterdi.