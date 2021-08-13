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Yiğidolar’ın Avrupa’da bileği bükülmüyor

DG Sivasspor, bu sene Avrupa sahnesinde oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Spor 13.08.2021, 11:49
Yiğidolar’ın Avrupa’da bileği bükülmüyor

DG Sivasspor, bu sene Avrupa sahnesinde oynadığı 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor, Avrupa kupalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezonda şu ana kadar çıktığı 4 Avrupa maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Kırmızı-beyazlı takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında Petrocub’u 2 müsabakada da 1-0’lık skorlarla yendi. Kırmızı-beyazlılar, 3. eleme turu ilk maçında ise Dinamo Batumi’yi 2-1 ile geçerken, rövanşında 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 4 maçtan 3’ünü kazanan ve 1’inden beraberlikle ayrılan Yiğidolar, başarısıyla takdir topladı.

Öte yandan Sivasspor, play-off turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. 19 Ağustos’ta Sivas’ta oynanacak olan maçın saati henüz netleşmedi.
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