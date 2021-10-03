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Yiğidolar’ın 5 maçlık serisi sona erdi

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan DG Sivasspor’un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Spor 03.10.2021, 11:32
Yiğidolar’ın 5 maçlık serisi sona erdi

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan DG Sivasspor’un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-1 siyah-beyazlıların galibiyeti ile sonuçlandı. Bu skorun ardından Yiğidolar’ın 5 maçlık yenilmezlik serisi ise son buldu.

Süper Lig’de bu sezonun 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenilen Sivasspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Dün deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekibin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Öte yandan Sivasspor, ligin 9. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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