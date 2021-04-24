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Yiğidolar, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı

Süper Lig’in 37. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkarttı.

Spor 24.04.2021, 22:41
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Yiğidolar, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı

Süper Lig’in 37. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkarttı.

Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 16. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 52’ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlı takım, bugün oynanan Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 14 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan elde etti.

Sivasspor ayrıca bu sezon 48 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.
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