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Yiğidolar, yeni sezona tam gaz hazırlanıyor

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 04.07.2022, 15:16
Yiğidolar, yeni sezona tam gaz hazırlanıyor

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kampın sürdüğü otelin sahasında saat 11.00’de ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü. Ardından çabukluk çalışması gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivas temsilcisi akşam, günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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