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Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı

Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı kazanan DG Sivasspor, gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek.

Spor 27.05.2022, 11:12
Yiğidolar, UEFA Avrupa Ligi biletini aldı

Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı kazanan DG Sivasspor, gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek.

60. Türkiye Kupası final maçında Kayserispor’u yenen Sivasspor, kupayı müzesine götürdü. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Yiğidolar, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etti.

Kırmızı-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan dahil olacak. Sivasspor, 18-25 Ağustos’ta oynanacak maçların ardından tur atlarsa gruplara yükselecek, elenirse doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

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