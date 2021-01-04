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Yiğidolar, taktik çalıştı
Süper Lig’in 17. hafta maçında yarın Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 04.01.2021, 13:33
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Süper Lig’in 17. hafta maçında yarın Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Sivasspor antrenmanın ardından Malatya’ya gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, Süper Lig’in 17. hafta maçında yarın saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda karşılaşacak.
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