Yiğidolar, ligde 7. kez mağlup oldu

Alanyaspor ile Süper Lig’de 21. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 7. mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Alanyaspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 21. maçını oynadı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. yenilgisini aldı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 5 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Alanyaspor’a 2-0, ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor’a 2-0, ligin 8. haftasında Galatasaraya’a 2-1, 10. haftada Göztepe’ye 1-0, 15. haftada Beşiktaş’a 3-0 ve 21. haftada Kasımpaşa’ya 2-0 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 21 mücadelede 22 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.