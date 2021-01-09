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Yiğidolar, ligde 5. galibiyetini aldı
Gaziantep FK maçı ile Süper Lig’de 18. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.
Spor 09.01.2021, 18:18
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Gaziantep FK maçı ile Süper Lig’de 18. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.
Sivasspor, Gaziantep mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 17. maçını oynadı. Sahadan 2-1 galip ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 5. galibiyetini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar, ligin ikinci haftasında Erzurumspor’u 2-0, ligin beşinci haftasında Kayserispor’u 3-1, ligin on üçüncü haftasında Konyaspor’u 1-0 ve on dördüncü haftada ise Gençlerbirliği’ni 3-1 yenmişti.Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 17 mücadelede 19 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|17
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|18
|24
|9. Konyaspor
|16
|22
|10. Sivasspor
|17
|22
|11. Karagümrük
|16
|21
|12. Malatyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|17
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|16
|15
|20. Denizlispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Villarreal
|18
|32
|4. Barcelona
|17
|31
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
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