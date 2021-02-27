Yiğidolar ligde 11. beraberliğini aldı
Çaykur Rizespor ile Süper Lig’de 25. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 11. beraberliğini elde etti.
Çaykur Rizespor ile Süper Lig’de 25. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 11. beraberliğini elde etti.
Sivasspor, Rizespor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 25. maçına çıktı. Sahadan 0-0 eşitlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 11. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 7 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0, yedinci haftasında Hatayspor ile 1-1, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1, on birinci haftada Trabzonspor ile 1-1, on ikinci haftada Antalyaspor ile 1-1, on altıncı haftada Denizlispor ile 2-2, on yedinci haftada Yeni Malatyaspor ile 2-2, on dokuzuncu haftada Başakşehir ile 1-1, yirminci haftada Fenerbahçe ile 1-1 ve yirmi üçüncü haftada da BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kalmıştı.Kırmızı-beyazlılar bu sezon oynadığı 25 mücadelede 29 gol atarken, kalesinde ise 34 gol gördü.