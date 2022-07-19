Yiğidolar günü tek idmanla tamamladı

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampının 4’üncü gününde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Bad Blumau’da ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor yarın kamptaki ilk hazırlık maçında TSİ saat 19.00’da Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas ile karşılaşacak. Mücadele Haladas Stadyumu’nda oynanacak.