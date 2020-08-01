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Yevhen Seleznov’a Bandırmaspor kancası
BANDIRMASPOR, UKRAYNALI GOLCÜ YEVHEN SELEZNOV'U RENKLERİNE BAĞLAMAK İSTİYOR.
Spor 01.08.2020, 10:25
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Bandırmaspor, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov’u renklerine bağlamak istiyor.
TFF 1. Lig’in yeni takımı Bandırmaspor’un, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yevhen Seleznov’a talip olduğu öğrenildi. Şu anda ülkesi Ukrayna’da düğün hazırlıkları yapan tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geri döneceği ve Bandırma ekibinin 35 yaşındaki futbolcuyla ile masaya oturacağı kaydedildi.
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