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Yeşil sahalarda bir ilk! Ümraniyespor maça Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktı...
Ümraniyespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u karşı karşıya getiren maçta ev sahibi ekibin futbolcuları sahaya Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktı.
Spor 13.02.2022, 16:00
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımın maçında Ümraniyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi ise ilginç anlar yaşandı.
Ümraniyesporlu futbolcuların seremoniye çıktığı sırada stadyum hoparlöründen Kurtlar Vadisi dizisinin jenerik müziği çalındı.
Çalan müzikle beraber sahada farklı bir hava oluşurken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.